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ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez Avustralya´ya görüldü. Ülkenin Sydney şehrinde bulunan Surry Hills banliyösü Ward Park'ta devriye gezen polis memuru, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği 17 yaşındaki siyahi genci gözaltına aldı.

TEKMELER EŞLİĞİNDE GÖZALTI

New South Wales (NSW) polis memuru, yerde oturan bir genç ile arasında geçen diyaloğun hemen ardından, ayakta duran 17 yaşındaki siyahi genci kelepçeleyerek yere yatırmak için tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra incelemeye alındı.

NSW polisi, gencin gözaltına aldıktan sonra gözlem için St Vincent Hastanesi'ne götürüldüğünü ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.NSW Polisi sözcüsü, olaya karışan memurun kısıtlı görevlere yerleştirildiğini söyledi. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ve olayı ürpertici olarak nitelendiren Greens Milletvekili David Shoebridge, "Polis asla Kuzey Kıyısı'ndan beyaz bir çocuğa böyle davranmayacaktı" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

AVUSTRALYA'DA BİNLERCE KİŞİ FLOYD İÇİN AYAKTA

Avustralya'da ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi George Floyd için binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Floyd için Sydney'de toplanan protestocular, dayanışma mesajları vererek, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular, "Siyahların Yaşamı Önemli", "Aborjinlerin Yaşamı Önemli" ve "Sizi Görüyoruz, Sizi Duyuyoruz ve Sizin Yanınızdayız" gibi yazılı pankartlar taşıdı.

Hyde Park'tan Yeni Güney Galler eyalet parlamentosunun önüne gelen protestocuların, buradan ABD konsolosluğuna yürümeyi planladığı belirtildi.

Perth kentinde de dün gece 2 bin civarında kişi Floyd'un ölümünü protesto etti. Avustralya'nın diğer şehirlerinde de bu hafta benzer gösterilerin planlandığı kaydedildi.

Floyd'un ölümü, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.

Avustralyalı Aborjin Milletvekili Linda Burney, ülkede 1991'den bu yana 430'dan fazla yerlinin gözaltında hayatını kaybettiğine işaret ederek, Floyd'un ölümünün Aborjinler açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Burney, "Beğensek de beğenmesek de ırkçılığın bu ülkede gömülü olduğu yerden ortaya çıkması zor değil. Bana öyle geliyor ki eyalet ve bölge hükümetlerinin yapabileceği çok şey var. Federal hükümet de gözaltındaki Aborjinlerin sayısını azaltmak için bir şeyler yapabilir." diye konuştu.

Muhalefet lideri Anthony Albanese de Burney'in çağrısına destek verdi.

Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluştururken, mahkumların yüzde 27'si Aborjin.