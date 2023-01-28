Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya ALARM VERİLDİ | Avustralya'da cilt yanıklarına yol açabilen radyoaktif kapsül kayboldu - Dünya Haberleri
ABONE OL

Avustralya'da radyoaktif madde alarmı: Yetkililer herkesi uyardı

Avustralyalı yetkililer radyoaktif kapsülün Rio Tinto maden sahasından 10 Ocak'ta ayrıldığını ancak 15 gündür kayıp olduğunu ve henüz bulunamadığını söyledi. Yetkililer, maddenin taşındığı sırada kamyondan düştüğüne inandıkları kapsülü her yerde arıyor.

ALARM VERİLDİ | Avustralya'da cilt yanıklarına yol açabilen radyoaktif kapsül kayboldu - Dünya Haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cilt yanıklarına yol açma potansiyeline sahip küçük bir radyoaktif kapsülün Batı Avustralya'daki bir madenden taşınırken kaybolduğu açıklandı.

Tehlikeli madde uzmanları, Pilbara'daki bir maden sahası ile Perth'teki bir depo arasındaki 1400 km'lik yolda taşındığı sırada kamyondan düştüğüne inanılan 8 mm'ye 6 mm'lik kapsülü arıyor.

MADENİ PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE

G&ouml;rsel: Avustralya Polisi
Görsel: Avustralya Polisi

Cuma günü acil bir basın toplantısı düzenleyen Batı Avustralya sağlık yetkilisi Andy Robertson, 6 mm'ye 8 mm olan kapsülün 'makul' miktarda radyasyon yaydığını söyledi.

Robertson açıklamasında "Endişemiz, birinin onun ne olduğunu bilmeden alması. Bunun ilginç bir şey olduğunu düşünüp saklayabilirler, odalarında tutabilirler, arabalarında saklayabilirler ya da birine verebilirler. Açıkçası, toplumu bu kaynakla karşılaşmaları halinde çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BİR SÜRE İÇİNDE CİLT YANIKLARINA MARUZ KALABİLİRSİNİZ"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Buna benzer madde görenlerin dokunmadan yetkili birimlere haber vermesi gerektiğini belirten Robertson "Böyle bir kaynağa maruz kalmanın uzun vadeli risklerinden biri kanserdir. Bu açıkça uzun vadeli bir risktir. Hem beta ışınları hem de gama ışınları yayar. Dolayısıyla temas ederseniz ya da yakınınızda bulundurursanız, belirli bir süre içinde cilt yanıkları da dahil olmak üzere cilt hasarına maruz kalabilirsiniz. Eğer yeterince uzun süre yakınınızda tutarsanız, akut radyasyon hastalığı olarak bilinen duruma neden olabilir. İnsanların ona yakın olmamalarını ya da ona tutunmamalarını tavsiye ediyoruz" diye ekledi.

ARAÇ SAHİPLERİNE 'LASTİKLERİ KONTROL EDİN' UYARISI

G&ouml;rsel: Unsplash
Görsel: Unsplash

Robertson yolculuk sırasında maddenin bir kamyondan düştüğünün anlaşıldığını, titreşimlerin bir cıvatayı gevşettiğini ve kapsülün cıvata deliğinden düştüğünü söyledi. Büyük Kuzey Otoyolu boyunca seyahat eden sürücülerden, kapsülün lastiklere sıkışmış olma ihtimaline karşı lastiklerini kontrol etmeleri istendi.

Yetkililer şimdi Büyük Kuzey Otoyolu'nun 1400 km'lik kısmı boyunca cilt yanıklarına, radyasyon hastalığına ve kansere neden olabileceği uyarısında bulundukları kapsülü arıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
DÜNYA Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Biden sık sık gerginlik yaşıyorlardı: Elon Musk Beyaz Saray'da
DÜNYA Elon Musk Beyaz Saray'da
ABD'de protesto | ABD'de Tyre Nichols'ın ölümü sonrası sokaklarda - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de Tyre Nichols protestoları
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Komiseri Türk ile görüştü
DÜNYA Maduro, BM Komiseri Volker Türk ile görüştü
Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!
DÜNYA Bu kayalar bitkiler ve memeliler gibi çoğalıyor!
Ay neden bazen gündüz vakti de gözükür? İşte sebebi
DÜNYA Ay neden bazen gündüzleri de gözükür?
Güneş hakkında daha önce duymadığınız büyüleyici bilgiler
DÜNYA Güneş hakkında şaşırtıcı 10 bilgi
Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları: Hepsi bir ihmalle ilgili
DÜNYA Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları
SOS kodu ne demek? Neden yardıma talebi için SOS yazıyoruz?
DÜNYA Neden yardım için SOS yazıyoruz?
Bu psikolojik teoriye göre insanlar 5 tipe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?
DÜNYA Siz bu 5 insan tipinden hangisine uyuyorsunuz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.