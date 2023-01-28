Robertson açıklamasında "Endişemiz, birinin onun ne olduğunu bilmeden alması. Bunun ilginç bir şey olduğunu düşünüp saklayabilirler, odalarında tutabilirler, arabalarında saklayabilirler ya da birine verebilirler. Açıkçası, toplumu bu kaynakla karşılaşmaları halinde çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BİR SÜRE İÇİNDE CİLT YANIKLARINA MARUZ KALABİLİRSİNİZ"

Görsel: Associated Press

Buna benzer madde görenlerin dokunmadan yetkili birimlere haber vermesi gerektiğini belirten Robertson "Böyle bir kaynağa maruz kalmanın uzun vadeli risklerinden biri kanserdir. Bu açıkça uzun vadeli bir risktir. Hem beta ışınları hem de gama ışınları yayar. Dolayısıyla temas ederseniz ya da yakınınızda bulundurursanız, belirli bir süre içinde cilt yanıkları da dahil olmak üzere cilt hasarına maruz kalabilirsiniz. Eğer yeterince uzun süre yakınınızda tutarsanız, akut radyasyon hastalığı olarak bilinen duruma neden olabilir. İnsanların ona yakın olmamalarını ya da ona tutunmamalarını tavsiye ediyoruz" diye ekledi.