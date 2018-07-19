Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz, Steiermark Alpleri ile Viyana'nın güney-güneybatısında bulunan geniş ve verimli bir havza olan Grazerfeld arasındaki Mur Nehri üzerinde yer almaktadır. Avusturya eyaleti Steiermark eyaletinin başkentidir. Graz adı Gradec'ten türetilmiştir ve “küçük kale” anlamına gelmektedir. Bir demiryolu ve sanayi merkezi olan Graz'ın gezilecek yerlerinden bazılarını Graz gezi rehberinde bulabilirsiniz...

GRAZ GEZİLECEK YERLER

GRAZ ESKİ KENT (OLD TOWN)

Graz'in "Eski Kenti", Orta Avrupa'nın en iyi korunmuş şehir merkezlerinden biridir. Graz'ın kalbi ve ruhu olan eski kent, 1999 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiş, 2003 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmuş ve 2008 yılında Culinary Delights Şehri unvanını almıştır. Kent, şehir dağını, eski surları, büyüleyici geçitleri, Rönesans ve Barok tarzdaki orta çağ binalarını ve sıra dışı modern mimariyi kapsayan, modern bir dokunuşla yaşayan bir müze gibidir. Kentin tarihi kısmında ayrıca keyifli anlar yaşayabileceğiniz çok sayıda sanat galerisi, mağaza ve restoran bulunuyor.

GRAZ SANAT MÜZESİ (KUNSTHAUS GRAZ)

Graz kentinin geleneksel mimarisine tam bir tezat oluşturan

Kunsthaus Graz Sanat Müzesi, 2003 yılında Avrupa Kültür Başkenti kutlamaları kapsamında inşa edildi. Graz’ın tarihi binalarının arasında hemen göze çarpan müze, sanatla ilgisi olmayanların bile sadece görmek için ziyaret ettikleri bir mekan haline geldi. Müze, şubeleri kentin çeşitli yerlerinde bulunan Universalmuseum Joanneum’un bünyesinde faaliyet gösteriyor. Son 40 yılda üretilmiş çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği müzenin tasarımı 2000 yılında düzenlenen uluslararası yarışmayı kazanan mimarlar Peter Cook ve Colin Fournier'dir. Kunsthaus Graz, alışılmadık formu ve farklı yapı malzemeleri ile geleneksel tasarımlardan ayrılarak kentin tarihi ortamında lekeli mimari olarak bilinen yenilikçi bir üslup sergiliyor. Bina, yansıtıcı mavi akrilik panellerden yapılmış organik bir şekle sahip.

GRAZ KATEDRALİ

Bugünün katedrali, Graz'ın imparatorluk şehri olduğu günleri hatırlatıyor. İmparatorluk döneminde taç giyme törenlerine ev sahipliği yapan dini yapı, İmparator Frederick III, Graz'daki yeni ikametgahı ile birlikte inşa edildi. Tarih boyunca, katedralde birçok değişiklik yapıldı. Gotik tarzdaki mahkeme ve bölge kilisesinin inşaat çalışmaları 1438'de başladı. Cizvit kilisesi olarak 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında Barok tarzında yeniden inşa edildi. 1786'da katedral ünvanı almıştır. Katedral, Graz'ın tarihi merkezinde yer almaktadır ve Ferdinand II. Mozolesi'nin yanındaki ağaçlıklı Platz der Menschenrechte parkına bakmaktadır. Yakınlarda, kent meydanı Freiheitsplatz ve KM Künstlerhaus Sanat ve Medya Salonu'nu bulabilirsiniz. Graz Katedrali her gün açıktır ve giriş ücretsizdir.

EGGENBERG SARAYI (SCHLOSS EGGENBERG)

Eggenberg Sarayı, İmparator I. Ferdinand'ın siyasi danışmanı Prens Hans Ulrich von Eggenberg tarafından 1625-1635 yılları arasında yaptırılmıştır. Saray, Prens Eggenberg'in 16. yüzyılın kaosuna tepki gösteren uyumlu bir yapıya olan arzusunu somutlaştırmak için Graz'da Ferdinand’ın Mozolesini de planlayan Giovanni Pietro de Pomis tarafından tasarlanmış. Steiermark'daki en önemli Barok saray kompleksidir. Saray, bir yıl içindeki gün sayısını temsil eden 365 dış pencereye sahiptir. İkinci kattaki 24 pencere, günün saat sayısını temsil etmektedir. İç mekanda, devlet odalarındaki 600'den fazla tablo, Roma ve Yunan mitolojisi, Eski Ahit ve çeşitli Avrupa efsanelerinden gelen sahneleriyle dünyanın tarihini tasvir ediyor. Gezegensel Odadaki resimler, zodyak unsurlarını, gezegenlerini ve işaretlerini tasvir etmektedir. Devlet odalarına ek olarak, ziyaretçiler Orta Çağ'dan başlayarak modern dönemlere, Madeni Para Dolabı ve Arkeoloji Müzesi'ne kadar uzanan bir Avrupa sanat koleksiyonu olan Alte Galerisi'ni keşfedebilirler.

GRAZ SAAT KULESİ

Schlossberg'in üstünde yer alan ve şehrin tarihi dönüm noktasını temsil eden, Graz'daki en göze çarpan yerlerinden biri olan Graz Saat Kulesi, yüzeyinde bulunan saatleri gösteren uzun elleri ve dakikaları gösteren kısa elleri ile ziyaretçilerin kafasını karıştıran bir görünüme sahip. Yani, akrep, yelkovandan daha büyük Kule, 28 metre yüksekliğindedir ve her biri yaklaşık 5 metre çapında bir saat yüzü vardır. 1712'de Michael Sylvester Funck tarafından yapılan saat parçaları halen çalışmakta ancak 20. yüzyılın başından beri elektronik olarak çalışıyor. Bir zamanlar çevredeki yangınları izlemek için kullanılan kule, günümüzde Graz ve çevresinin 360 derecelik manzarasını seyredebilme imkanı veriyor.

MOZOLE

İtalyan mimar Giovanni Pietro de Pomis tarafından tasarlanan mozolenin yapımına, İmparator 2. Ferdinand’ın tahta geçmeden önce verdiği emirle 1614 yılında başlanmış. Ancak 2. Ferdinand'ın imparator seçildikten sonra Viyana'ya taşınması ile yarım kalan mozole torunu 1. Leopold döneminde tamamlanmış. 2. Ferdinand ile beraber eşin ve oğlunun da mezarlarının bulunduğu mozole Barok tarzda yapılmış. Mozolenin iç kısmı duvar kâğıtları ve fresklerle süslenmiş. Mozole hergün saat 10:30’dan 12:30’a, 13:30’dan 16:00’ya kadar ziyaret edilebiliyor.

GRAZ ANA MEYDAN (HAUPTPLATZ)

garaz şehir turu için mükemmel bir başlangıç noktası olan Hauptplaztz, Orta çağların başlarında önemli bir ticaret, takas ve merkezi bir pazar yeri olarak kullanılmış. Graz'daki tüm yolların bu meydana çıkmasından dolayı şehrin farklı bölgelerinde yaşayan insanlar için de en gözde buluşma yerlerinden biri. Meydandaki en ilgi çekici bina Rathaus yani Belediye Sarayı.

MUR ADASI (MURINSEL)

New York’lu sanatçı Vito Acconci tarafından tasarlanan yapay bir ada olan ve adını üzerinde bulunduğu Mur Nehri’nden alan yapı, Graz’ın “European Capital of Culture” seçildiği 2003 yılında inşa edilmiş. Uzaktan dev bir salyangoz kabuğunu andıran yapının ortası müzik etkinlikleri için amfitiyatro şeklinde tasarlanmış. Platformun içerisinde bir kafe ve oyun alanı bulunuyor. Gerçekten ilgi çekici olan Murinsel'e giriş ücretli değil. Akşam Graz'da kalırsanız Murinsel’in ışıklı halini mutlaka görün.

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