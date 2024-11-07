Avusturya'nın tamamı kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk olarak Yukarı ve Aşağı Avusturya’da 200 bin kanatlı hayvanda kuş gribinin tespit edildiği, bununla beraber yabani kuşlarda da hastalığın yayıldığının görüldüğü belirtildi.

Bunun üstüne ülkenin tamamının, kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu geceden itibaren hastalığın yayılmasını önlemek için koruyucu ve güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceği kaydedildi.

Buna göre öncelikli olarak ülkenin 6 eyaletinde 25 yerleşim yeri, kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölgeler olarak sınıflandırılırken, bu bölgelerde 50 kanatlı hayvan için kümes zorunluluğu getirildi.