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Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı

Avusturya'da mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi

Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen kazandı
Avusturya'da ikinci Van der Bellen dönemi
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AA

Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Avusturya'da seçmenlerin yüzde 66’sı sandığa gitti.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.

Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.

Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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