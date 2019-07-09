Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler? Ay Lav Yu filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Ay Lav Yu filmine dair detaylar...

AY LAV YU FİLMİ KONUSU

Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?

AY LAV YU OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı, Sermiyan Midyat, Nihal Yalçın, Fadik Sevin Atasoy ve Steve Guttenberg gibi usta oyuncuların yer aldığı 2010 yapımı “Ay Lav Yu” Salı akşamı Show TV’de!