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Haberler Magazin Ay Yapım'dan 'Aile' açıklaması - Magazin haberleri
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Ay Yapım'dan açıklama

Ay Yapım, çekimler sırasında meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı

Ay Yapım'dan 'Aile' açıklaması - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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