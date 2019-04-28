Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye 2018'de yaklaşık 150 ülkeye 888 milyon 110 bin dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirildi.
Ayakkabı ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 295 milyon dolara çıktı. Ayakkabı ihracatında ilk sırayı yaklaşık 40 milyon dolarla Rusya alırken bu ülkeyi 20,1 milyon dolarla Irak, 17,9 milyon dolarla Almanya izledi.
"HEDEFİMİZ TÜM DÜNYA"
Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 500 bin çift ayakkabının üretilebileceğini, şu anda bu rakamın gerisinde olduklarını ifade etti.
Bu yıl ayakkabı sektörünün ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu dile getiren Aydan, şöyle konuştu:
"Pazarları büyütmemiz, kaliteyi artırmamız lazım. Federasyon olarak yeni bir proje başlatacağız. İnovasyon, markalaşma ve ihracatı geliştirmek adına böyle bir işe giriyoruz. Türkiye'de üretim yapan illerimizin dahil olacağı proje kapsamında üreticimizle yurt dışındaki alıcıları bir araya getireceğiz. Hem yurt dışına çıkacağız, hem de alıcıları yurdumuza getireceğiz.
Sektörün dışa açılması gerekiyor. İç piyasadaki sıkıntılardan etkilenmemek için ihracata önem verilmesi gerekiyor. Hedef bütün dünya ülkeleri olmalı. Bizim ayakkabımız bütün ülkelerde kullanılmalı. Coğrafi avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Sadece komşu ülkelerle kısıtlı kalmayıp hedefimizi yüksek tutmamız gerekiyor. İlk çeyrekte yakalamış olduğumuz bu rakamı diğer dönemlerde de tutturabiliriz. Kalitede konusunda belli bir noktaya gelmiş Türk ayakkabısının bilinirliğini daha da artıracağız."
Türkiye'nin ayakkabı ihracatında ilk 10 ülke ise şöyle oluştu:
|ÜLKE
|FİYAT (BİN DOLAR)
|Rusya
|39.967
|Irak
|20.121
|Almanya
|17.934
|Suudi Arabistan
|12.839
|Romanya
|12.800
|İtalya
|11.415
|İngiltere
|10.216
|İspanya
|8.759
|Polonya
|8.478
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