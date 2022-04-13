Gülümseten anlar... Önce çaldı, sonra kaçtı 0:00 / 0:00

DHA

İzmit´te teravih namazı için kent merkezinde bulunan Fevziye Camisi´ne gelen bir kişinin ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının tekini, cami avlusunda bulunan sokak köpeği kaptı.

DHA'nın haberine göre ayakkabının tekini ağzında tutan köpek cadde üzerinde koşmaya başladı.

Ayakkabısının köpek tarafından alındığını gören kişi ise köpeği kovalamaya başladı.

Bu sırada cadde üzerinde bulunanların bir bölümü köpeği yakalamaya çalışırken bir bölümü de o anları izledi.

Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca ise tebessüm edilen anlara neden oldu.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan tatlı kovalamacanın devamında ağzında ayakkabı olan köpekle, ayakkabısı alınan kişinin gözden kaybolduğu yer aldı.