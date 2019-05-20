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Ayaklarıyla uçan Jessica Cox'un hikayesi kadınlara ilham veriyor

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Jessica Cox’un doğuştan kolları yok. Ancak o lisanslı bir pilot. Diğer pilotların elleriyle yaptıklarını ayaklarıyla gerçekleştiren Jessica Cox'un hikayesi özellikle mesleğe ilgi duyan kadınlara ilham veriyor

Jessica Cox

ABD'li Jessica Cox, diğer pilotların aksine ayaklarını kullanarak havalanıyor. Dünyada pilotluk sertifikası alan ilk kolsuz insan olan Jessica Cox, başardıklarıyla, özellikle kadınlara ilham veriyor.

36 yaşındaki Jessica Cox, kolları olmadan dünyaya geldi. Başarılı pilotun anlattığına göre doğum öncesi testlerde herhangi bir anormallik görünmüyordu ancak Cox'un doğduğunda kolları yoktu. 

Normal bir çocukluk geçiren Cox devlet okuluna devam etti, müfredat dışı etkinliklerde çok aktif bir çocuk oldu. Çocukluğunda uçağa binmekten korktuğunu dile getiren Cox, bir gün kokpitte pilot ile birlikte uçarak korkusunu yendi.

SİYAH KUŞAKLI TEKVANDOCU

Ailesinin desteğiyle giderek güçlenen Cox, kollarının eksikliğini ayaklarıyla kapadı. 

Cox, 2005 yılında Arizona Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, pilot olmak için eğitime başladı. 2008'de hafif bir spor uçağı olan Ercoupe'yi uçurmak için Federal Havacılık İdaresi'nden onay aldı. 

Genç pilot, ayaklarıyla yazı yazmaya, piyano çalmaya, bilgisayar kullanabilmeye ve araba kullanmaya başladı. Aynı zamanda sertifikalı tüplü dalgıç ve siyah kuşaklı bir tekvandocu oldu. 

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Hatta pilotluk belgesi alan ilk kolsuz insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Başarılı pilot daha az kumanda düğmesi bulunan bir uçak kullanarak mesleğini sürdürüyor.

Konuşmacı olarak 20'den fazla ülkeye seyahat eden Cox, engelli çocuklara yardım çalışmaları çerçevesinde faaliyetlere katılıyor.

Çok fazla soru işareti ve şüpheye rağmen hayallerini gerçekleştiren genç kadın, hikayesiyle on binlerce kişiye ilham oluyor.

 

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