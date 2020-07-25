İHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, dün kılınan cuma namazıyla birlikte 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı. Yurtdışından ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar ertesi günü soluğu Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde aldı.

Türbede dua edebilmek için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında içeriye sırayla alınan vatandaşlar dua ettikten sonra türbeden ayrıldı.

“ATAMIZA TEŞEKKÜR ETMEK VE DUALARIMIZI OKUMAK İÇİN GELDİK"

Almanya’dan gelen Mesut Yavuz, “Mutluyuz 86 yıl sonra camimize kavuştuk. Dün biz de oradaydık. Alandaki sevinci ve hüznü anlatacak kelime bulamıyorum. Burada da atamıza teşekkür etmek için ve dualarımızı okumak için geldik. Aslında dün gelmeye niyet etmiştik ama gelemedik. Bugün kalktık namazımızı kıldık ve buraya geldik. Dedemizi görüp gideceğiz inşallah. Almanya’da yaşıyoruz bu ziyaret için geldik iki günlüğüne yarın dönüyoruz” dedi.

“BEN KUTSAL TOPRAKLARA DA GİTTİM, ŞU AN AYNI DUYGILARI HİSSEDİYORUM"

Kırıkkale’den gelen Orhan Buğdaycı, “Dün Ayasofya’da açılışa katıldık. Bugün de buradayız elhamdülillah. Güzel bir duygu Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben kutsal topraklara da gittim, şu an aynı duyguları hissediyorum” şeklinde konuştu.

“ALLAH RAZI OLSUN CUMHURBAŞKANIMIZDAN SEBEP OLDU"

Aydın’dan gelen Fadime Akdağ, “Aydın’dan Ayasofya’nın açılışına katılmak için geldik. Bugün de Fatih Sultan Mehmet türbesini ziyarete geldik. Fatih Sultan Mehmet orayı cami yaptı ama daha sonra müze oldu ve 86 yıldır bir acıydı içimizde. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan sebep oldu” diye konuştu.

AYASOFYA CAMİİ ÖĞLE NAMAZINDA DOLDU TAŞTI

DHA'nın haberine göre, Ayasofya Camii öğle namazında doldu. Camiye sığmayanlar caminin dışında namazını kıldı. Ayasofya Camii dün Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Camiye namaz kılmak isteyenlerin akını sürüyor. Bugün öğle namazında da cami doldu, taştı. İçeriye girip namaz kılamayanlar için caminin dışına halılar serildi. Yüzlerce kişi bu halıların üzerinde öğle namazını kıldı. Kadınlar da içeride ve dışarıda kendilerine ayrılan yerlerde namaz kıldı.