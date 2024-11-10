Ayça Varlıer, 'Elphaba'nın sesi olacak

Ayça Varlıer, yeni sezona uluslararası bir proje ile başlıyor. Varlıer, Broadway müzikali 'Wicked'in sinema versiyonu için başrol karakteri 'Elphaba’nın Türkiye sesi olarak seçildiğini açıkladı. Ayça Varlıer, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

3 hafta süren stüdyo çalışmalarında tüm şarkı kayıtları Selim Atakan'ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleşti. Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime girecek 'Wicked', Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.