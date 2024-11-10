Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ayça Varlıer, 'Elphaba'nın sesi olacak

        Ayça Varlıer, 'Elphaba'nın sesi olacak

        Ayça Varlıer, Broadway müzikali 'Wicked'in sinema versiyonu için başrol karakteri 'Elphaba'nın Türkiye sesi olarak seçildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Elphaba'nın sesi olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayça Varlıer, yeni sezona uluslararası bir proje ile başlıyor. Varlıer, Broadway müzikali 'Wicked'in sinema versiyonu için başrol karakteri 'Elphaba’nın Türkiye sesi olarak seçildiğini açıkladı. Ayça Varlıer, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

        3 hafta süren stüdyo çalışmalarında tüm şarkı kayıtları Selim Atakan'ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleşti. Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime girecek 'Wicked', Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.

        Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük uluslararası bir müzikal film projesinin başrol seslendirmesinde yer alan Ayça Varlıer, 'Elphaba’yı sahnede canlandırmak için sabırsızlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayça Varlıer
        #Broadway müzikali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!