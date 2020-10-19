Ayçiçeğinin Latince adı “Helianthus Annuus” tur. 1-2 metre boyunda, yaz aylarında sarı renkli, yassı, koni şeklinde çiçekler açan sert ve dik gövdeli bir bitkidir. Genel olarak ılık iklimleri sever, soğuk iklimlerde gelişmesi yavaşlar. Soğuk, yüksek yerler hariç ülkemizin bütün bölgelerinde yetiştirilmektedir. Özellikle Ege, Trakya, Marmara bölgelerinde çok fazla yetiştirilir. Ayçiçeği bitkisi tohumuyla yani kavrulmamış çekirdekleriyle çoğaltılır. Ekim zamanında toprak sıcaklığının 10-12 derece olması istenir. Bol ışık ve yüksek sıcaklık koşullarında ayçiçeği yağ verimi daha yüksek olur. Tablalarındaki çiçeklerin, tohum bağlayabilmesi için toprak nemli olmalıdır. Bu yüzden çiçeklenme ve döllenme evresinde yüksek yağış ister. Yüksek asidik özellikteki topraklardan hoşlanmaz. Ayçiçeğinin içindeki en önemli etken maddesi; oleik asid, linoleik asid, araşidonik asid gibi doymamış yağ asitlerini içeren yağdır. Ayrıca selüloz ve protein taşımaktadır. B1 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini ve E vitamininden zengindir. Ayçiçeğinin halk arasında yaygın kullanılan adları: Gündöndü, günçiçeği, günebakandır. Çok nadir şemşamer denilen yöreler de bulunmaktadır.

Ayçiçeğinin, Ay Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ayçiçeği, insan sağlığına fayda sağlayan birçok madde içerir. Ay çekirdeği; %90 doymamış yağ oluşturduğu bilinmektedir. Ayçiçeği tohum ağırlığının 51.46%, tokoferol antioksidan bileşikler içerdiği, kardiyovasküler hastalık riskini ve bazı kanser türleri arasında, bilhassa etkilidir. 1 avuç ay çekirdeği 146 kaloridir. Diğer yediğiniz besinlere dikkat edip günde 1 avuç ay çekirdeği yediğiniz zaman zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Ay çekirdeği; besinler arasında özellikle E vitaminiyle güçlü bir antioksidandır. Özellikle sinir ve stres anında bunları gidermek için çekirdek tüketimi insanı sakinleştirir, rahatlatır. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: