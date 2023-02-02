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Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim

Şafak Sezer'in 'Kolpaçino 4' adlı filminde rol alan ve geçtiğimiz günlerde yeniden kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Akbaş, "Hastalığı yenerim. Önemli olan; 'Kolpaçino'nun çekileceği tarihte sağlam olmam" dedi

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  • Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şafak Sezer, 'Kolpaçino 4' adlı filminin çalışmalarına başladı. Sezer, Etiler'deki bir mekanda Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve Polat Yağcı ile beraber yemek yedi.
  • Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim - Magazin haberleri

    "HASTALIĞI YENERİM"

    'Kolpaçino' ekibi yemek sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yeniden kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    Aydemir Akbaş, "Hastalığı yenerim. Önemli olan; 'Kolpaçino'nun çekileceği tarihte sağlam olmam" şeklinde konuştu.
  • Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim - Magazin haberleri

    KANSERE YAKALANDI

    Aydemir Akbaş'tan geçtiğimiz günlerde üzücü haber gelmişti. 86 yaşındaki Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıklamıştı.

    Aydemir Akbaş yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim - Magazin haberleri

    "TEDAVİM HENÜZ BAŞLAMADI"

    Aydemir Akbaş, bu açıklamasının ardından hakkında çıkan bazı olumsuz iddialara sitem etmişti. Akbaş, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor... Böyle hassas bir durumda 'öldü, yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk, hem de Lazlık var. İnadım inat! Kanseri yeneceğim" demişti.

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