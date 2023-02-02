Aydemir Akbaş: Hastalığı yenerim

"TEDAVİM HENÜZ BAŞLAMADI"



Aydemir Akbaş, bu açıklamasının ardından hakkında çıkan bazı olumsuz iddialara sitem etmişti. Akbaş, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor... Böyle hassas bir durumda 'öldü, yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk, hem de Lazlık var. İnadım inat! Kanseri yeneceğim" demişti.