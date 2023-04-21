EMEKLİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜNÜ CANLANDIRACAK

Filmin konusunda, uyuşturucu ile mücadele eden emekli bir istihbarat müdürü olan Aydemir Akbaş'ın elindeki önemli bilgileri narkotik polisleriyle paylaşarak nasıl operasyon yapılacağı konusunda polise yardımcı olması üzerine odaklanıyor. Oyuncu Özgür Aksoy ise narkotik komiserini canlandıracak.

Murat Uygur, filmin amacının gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirmek olduğunu belirtiyor. Filmde, silahlar içinde geçen bol aksiyon ve tartışma sahneleri de bulunacağı öğrenildi.