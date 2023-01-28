"KANSERİ YENECEĞİM"

Aydemir Akbaş, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk, hem de Lazlık var, inadım inat kanseri yeneceğim" dedi.