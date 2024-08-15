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        Haberler Bilgi Magazin Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı, iyileşti mi? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında?

        Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı?

        Bir süredir kanser tedavisi gören sevilen oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Aydemir Akbaş sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Kamuoyu, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 18:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:33
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        Aydemir Akbaş hayatı gündeme gelirken sağlık durumu merak ediliyor. Bilindiği gibi, önceki zamanlarda kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü oyuncu bugün hastaneye kaldırıldı. Aydemir Akbaş son sağlık durumu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Aydemir Akbaş sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler...

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        AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

        Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

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        88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınları hastaneye götürdü.

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        İBRAHİM TATLISES AÇIKLAMA YAPTI

        Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncun yakın dostu İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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        Tatlıses;"45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" mesajını yayımladı.

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