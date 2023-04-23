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Aydemir Akbaş sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Akbaş, "Sevenlerime müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam" dedi

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  • Aydemir Akbaş sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş'tan kötü haber gelmişti. Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.
  • Aydemir Akbaş sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
  • Aydemir Akbaş sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    "SEVENLERİME MÜJDE OLSUN"

    Aydemir Akbaş, "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" dedi.
  • Aydemir Akbaş sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Akbaş daha önce de "Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnunlar. Aşağı yukarı ben de memnunum. Sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz. Ben alışığım, bu benim ikinci kanserim. Ben inatçıyım" şeklinde konuşmuştu.

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