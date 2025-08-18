Aydemir Akbaş vefatının birinci yıl dönümünde anıldı
17 Ağustos 2024'te hayata vedan eden Aydemir Akbaş'ı yakın arkadaşları İbrahim Tatlıses ile Şafak Sezer, vefatının birinci yıl dönümünde andı
Giriş: 18.08.2025 - 08:46 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:46
Aydemir Akbaş'ın vefatının üzerinde bir yıl geçti. Merhum oyuncu, ölüm yıl dönümünde anıldı.Aydemir Akbaş
Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşları, oyuncuyu sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla andı.Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş
Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ile olan fotoğraflarını; "İyi ki tanıdık seni ağabey" notuyla yayımladı.
İbrahim Tatlıses, ise "Aydoşum seni hiç unutmam" ifadelerini kullandı.
