Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aydemir Akbaş vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

        Aydemir Akbaş vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

        17 Ağustos 2024'te hayata vedan eden Aydemir Akbaş'ı yakın arkadaşları İbrahim Tatlıses ile Şafak Sezer, vefatının birinci yıl dönümünde andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:46 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefatının birinci yıl dönümünde anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydemir Akbaş'ın vefatının üzerinde bir yıl geçti. Merhum oyuncu, ölüm yıl dönümünde anıldı.

        Aydemir Akbaş
        Aydemir Akbaş

        Aydemir Akbaş'ın yakın arkadaşları, oyuncuyu sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla andı.

        Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş
        Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş

        Şafak Sezer, Aydemir Akbaş ile olan fotoğraflarını; "İyi ki tanıdık seni ağabey" notuyla yayımladı.

        İbrahim Tatlıses, ise "Aydoşum seni hiç unutmam" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydemir Akbaş
        #İbrahim Tatlıses
        #şafak sezer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup