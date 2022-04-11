'Kendimi Kırdım Ben' yayında 0:00 / 0:00

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Söz bestesi Aydigle'ye ait olan “Kendimi Kırdım Ben” adlı şarkının düzenleme, mix ve masteringi ise Dorukhan Yalnız imzası taşıyor.

Elektronik, rock elementlerin mistik doğu motifleriyle harmanlandığı şarkısında, dünyanın geldiği korkutucu hali konu alan Aydilge, pandemi, savaş, ekonomik sıkıntılar, sosyal medya zorbalığı gibi pek çok mesele nedeniyle hepimizin yaşadığı hayal kırıklığı ve parçalanmışlığı dile getiriyor.

SOSYAL MEDYANIN YALANLARINI ELEŞTİRİYOR

Şarkının klibi için ünlü modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanan özel kostümler giyen Aydilge, klibin hikayesini de kendi kaleme aldı. Mustafa Özen yönetmenliğinde çekilen klipte, sosyal medya fenomenlerinin sanal dünyasına ve ekran bağımlılığına karşı da dikkat çekici eleştiriler yer aldı.

Aydilge’nin yeni single’ı “Kendimi Kırdım Ben”, tüm dijital platformlarda yayında.