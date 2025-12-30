Aydilge, yılbaşı konserini iptal etti

Şarkıcı Aydilge, Marmaris Belediyesi’nin 31 Aralık’ta düzenlemesi planlanan yılbaşı konserini, Yalova’da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit düşmesi üzerine iptal ettiğini duyurdu.

Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "31 Aralık’ta Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."