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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da jandarmadan incir ve zeytin hırsızlığına karşı uygulama | Son dakika haberleri

        Aydın'da jandarmadan incir ve zeytin hırsızlığına karşı uygulama

        Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 02:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 02:17
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        Jandarmadan incir ve zeytin hırsızlığına karşı uygulama
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

        İncir üreticilerinden Serdar Becerik, askerlerin bahçeleri, gece gündüz koruduğunu belirterek, onlara dua etti.

        AA'nın haberine göre; Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise jandarmanın kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ifade ederek, "Jandarma 3-4 yıldır bu denetimi gerçekleştiriyor. Bu incir sezonunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Denetimlerle inşallah hırsızlıklar engellenir, üreticimiz de rahat nefes alır." dedi.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #germencik
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