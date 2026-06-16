Aydın'da kayıp olarak aranan adam kazada öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar (61), Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Bir süre sonra Koşar'dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler tarafından Koşar'ın Bozdoğan'ın Yaka Mahallesi'nde trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Koşar'ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu ve yaralandığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.