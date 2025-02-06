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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kayıp olarak aranan kişinin kazada öldüğü belirlendi | Son dakika haberleri

        Aydın'da kayıp olarak aranan kişinin kazada öldüğü belirlendi

        Aydın Kuşadası'nda kendisinden haber alınamayan kişi, uçuruma yuvarlanmış traktörün altında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 01:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:36
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        Kayıp olarak aranıyordu; kazada öldüğü belirlendi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi trafik kazası sonucu ölü bulundu.

        AA'nın haberine göre; Cüneyt Duman'dan (37) haber alamayan yakınları, dün durumu Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Ekipler, yaptıkları aramada, Kirazlı Mahallesi Dereboğazı mevkisinde uçuruma yuvarlanmış traktörü tespit etti.

        Jandarma ekipleri, Duman'ı, traktörün altında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Aydın
        #haberler
        #Kuşadası
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