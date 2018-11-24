Olay, dün Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur ve oğlu Mehmet Cesur, buldukları kimyasal madde varillerini hayvanlara yemlik yapmak istedi.

DHA'nın haberine göre, kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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