Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Rıfat Emre Hazan (22) idaresindeki motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi’nde Y.Ü'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hazan yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Hazan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.