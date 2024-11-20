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        Haberler Gündem Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:07
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        Pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        M.O. idaresindeki pikap ile Sezer Azman yönetimindeki plakasız motosiklet, Ortaklar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Azman'ın cansız bedeni, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Jandarma ekipleri, pikap sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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