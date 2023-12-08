Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın Sultanhisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet demir yoluna savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ali İhsan Atıcı (63) idaresindeki kamyonet, Aydın-Denizli karayolu Atça Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Demir yoluna savrulan araçtaki sürücü ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİFotoğraf: AA
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Atıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
TREN SEFERLERİ BİR SÜRE DURDURULDUFotoğraf: İHA
Kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların ardından tekrar başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.