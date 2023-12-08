Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali İhsan Atıcı (63) idaresindeki kamyonet, Aydın-Denizli karayolu Atça Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Demir yoluna savrulan araçtaki sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Fotoğraf: AA Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Atıcı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

TREN SEFERLERİ BİR SÜRE DURDURULDU Fotoğraf: İHA Kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, çalışmaların ardından tekrar başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.