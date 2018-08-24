Olay, Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Havaalanı Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kendine ait çiftlikte tarımla uğraşan evli ve 5 çocuk babası Muzaffer Aksoy, yem karma makinesine saman atarken pantolonun paçasını kaptırarak makinenin içine düştü. Aksoy, karma makinesinin dişlileri arasında feci şekilde can verdi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Aksoy’un yakınları yerde kan izlerini görünce makineyi durdurup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından Aksoy’un cesedi uzun süren çalışmayla makinenin içinden çıkarıldı. Öte yandan acı haberi alarak çiftliğe gelen Aksoy'un yakınları, sinir krizleri geçirdi. Aksoy’un kızı Yasemin Aksoy, “Babamı istiyorum” diyerek feryat ederken fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.