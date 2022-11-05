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Aydın'daki bir şüphelinin evinde antik çağ Roma dönemi kral ve imparator mezar takıları ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığında şüpheli bir şahsın evinden tam anlamıyla hazine çıktı. Operasyonda antik çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen takılar ele geçirildi

Aydın'daki bir şüphelinin evinde antik çağ Roma dönemi kral ve imparator mezar takıları ele geçirildi
DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen takılar ele geçirildi. G.K., gözaltına alındı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve dün operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda Antik Çağ Roma döneminden, takılarla gömülen kral ve imparatorlara ait olduğu değerlendirilen 6 parça halinde 1 altın göz ve ağız bandı, 1 çift balık figürlü altın küpe, 5 parça halinde 1 altın taç, 3 parça halinde altın boyunluk, 20 altın yaprak figürü ele geçirildi. Evdeki G.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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