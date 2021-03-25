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Aydın'daki operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Aydın'a, ülkenin değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'daki operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Aydın'da valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi!
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İHA

Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri bir şebekeyi çökertti.

Gece yarısı Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yolundaki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak Aydın’a giriş yapan tüm araçları da teknolojik yöntemlerle sorguladı. Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri normal vatandaşmış gibi araçları takip etti.

KOVALAMACA VE GÖZALTI

Aydın gişelerinde 2 araca ‘dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri aracın birini aldı. Ancak diğer araç kaçmaya başladı. Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. İHA'nın haberine göre; hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

BİR VALİZ DOLUSU UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C. karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi. Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın’da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C isimli şahıs ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 kişi sorguya alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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