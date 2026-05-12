Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Aydın haberleri: Çapa makinesi faciası! Küçük çocuk öldü!

        Çapa makinesi faciası! Küçük çocuk öldü!

        Aydın'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda ayağını çapa makinesine kaptıran 9 yaşındaki Hakan Candan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çapa makinesi faciası! Küçük çocuk öldü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, ayağını çapa makinesine kaptıran Hakan Candan (9), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında Yaylalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali İ., bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı.

        Bu sırada makinenin başına gelen yeğeni Hakan Candan, makineyi vitese takarken ayağını kaptırarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hakan Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Candan’ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Candan, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Yaylalı Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında defnedildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dayı Ali İ., jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü karakolda ifadesinin ardından salıverildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 9 Mayıs 2026 (İran Nükleerden Vazgeçer Mi?)

        Hürmüz'de gerilim tırmanıyor, masa dağılmıyor… Uzlaşı hala mümkün mü? ABD ve İran bir kez daha ne zaman müzakereye oturacak? Masada hangi şartlar var, kim hangi tavizi vermeye hazır? Ortadoğu'ya barış mı geliyor, yoksa yeni bir savaş mı başlıyor? Tahran'da kritik soru… Kararları kim veriyor? Müzaker...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri