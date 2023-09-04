Hastanede yere düşen kadın tekniker hayatını kaybetti AYDIN´ınNazilliilçesinde hastanede görevli anestezi teknikeri Güngör Dodak (39), bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken yere düştü. Doktorların kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyen Dodak´ın yaşamını yitirmesi hastanede büyük üzüntüye neden oldu.

Nazilli Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Güngör Dodak, bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken aniden yere düştü. Dodak´ın düştüğünü gören doktorlar, kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Dodak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç teknikerin ölümü, hastanede büyük üzüntüye neden oldu. Dodak´ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.