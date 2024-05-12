Efeler 09'un gözü yükseklerde

TFF 3'üncü Lig Play-Off'larında Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi takımlarını eleyip grup finalinde normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Elazığspor ile eşleşen Efeler 09 Spor gözünü finale dikti. İlk maçı 15 Mayıs Çarşamba günü iç sahada, rövanşı ise 20 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak Aydın ekibinin teknik direktörü Veyis Kanber çok zorluklar yaşamalarına rağmen başarılı olduklarını dile getirdi. Kanber, "Elazığspor'a her gün birileri destek açıklıyor. Sanatçısından, politikacısına dair herkes yanlarında. Ama biz Efeler 09 SFK olarak üvey evlat gibi, sağa sola savrulup durduk. Kaç defa uçurumun kenarından döndük. Biz ve oyuncularımız kenetlendik" dedi.