Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Orhan Baş (27) idaresindeki traktör, Dömen Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Orhan Baş'ın Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi olduğu öğrenildi.
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