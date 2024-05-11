Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Orhan Baş (27) idaresindeki traktör, Dömen Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Baş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Orhan Baş'ın Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suç örgütü çökertildi
        Suç örgütü çökertildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Eurovision'a karşı FalastinVision
        Eurovision'a karşı FalastinVision
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı
        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı
        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı