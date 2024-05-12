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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:45
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        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Denizli - İzmir seferi yapan yolcu treni, Girne Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte bariyerin kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Ayla Beyhan'a (61) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Beyhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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