Nazilli'de otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otobüsünün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otobüsünün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
F.S. idaresindeki 34 KJ 6818 plakalı otobüs, Dallıca Kavşağında F.B'nin kullandığı 07 SBF 17 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada F.B. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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