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        Nazilli'de otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otobüsünün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:01
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        Nazilli'de otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otobüsünün otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        F.S. idaresindeki 34 KJ 6818 plakalı otobüs, Dallıca Kavşağında F.B'nin kullandığı 07 SBF 17 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada F.B. yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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