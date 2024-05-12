Germencik'te boğa güreşi festivali yapıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.
Çamköy Mahallesindeki etkinlikte Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Artvin'den 53 çift boğa mücadele etti.
Güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Festivale katılan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci seyircileri selamladı.
Güreşlerden elde edilecek gelirin spor sahası ve güreş alanı için kullanılacağı belirtildi.
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