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        Germencik'te boğa güreşi festivali yapıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:59
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        Germencik'te boğa güreşi festivali yapıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 27. Boğa Güreşi Festivali düzenlendi.

        Çamköy Mahallesindeki etkinlikte Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Artvin'den 53 çift boğa mücadele etti.

        Güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

        Festivale katılan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci seyircileri selamladı.

        Güreşlerden elde edilecek gelirin spor sahası ve güreş alanı için kullanılacağı belirtildi.

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