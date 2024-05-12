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        Birlikte içki içtiği babasını bıçaklayarak öldürdü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada oğlu Hüseyin Çağlayan (28) tarafından bıçaklanan Hasan Çağlayan (53), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:15
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        Birlikte içki içtiği babasını bıçaklayarak öldürdü
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada oğlu Hüseyin Çağlayan (28) tarafından bıçaklanan Hasan Çağlayan (53), yaşamını yitirdi. Hasan Çağlayan'ın ölmeden önce sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayanın oğlu olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Çağlayan, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan oğlu Hüseyin Çağlayan'la içki içmeye başladı. Bu sırada Hasan Çağlayan henüz belirlenemeyen bir nedenle oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Çağlayan, yanındaki bıçakla babasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çağlayan, burada sağlık görevlilerine kendisini bıçaklayan kişinin oğlu olduğunu söyledi. Görevliler durumu jandarmaya bildirdi. Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı Hasan Çağlayan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Çağlayan'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağlayan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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