Aydın'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde Hasan Ç. (53) ile oğlu H.Ç. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada H.Ç, babasını karnından bıçakladı.

Oğlu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Ç, tedavi olduğu sırada hastane bulunan görevlilere oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi.

Hastaneye gelen jandarma ekipleri H.Ç'yi gözaltına aldı.