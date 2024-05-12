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        Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Kayserispor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Son üç haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin 90, Kayserispor'un ise 41 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:04
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Son üç haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk şansını RAMS Park'taki derbiye taşımayı hedefliyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        STAT: Ülker Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

        Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Shukurov, Bourabia, Mane, Bao Morte, Cardoso

        Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

        FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemiyor.

        ALTI İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

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        LİGDEKİ 46. RANDEVU

        İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

        KADIKÖY'DE 23. MAÇ

        Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

        KAYTSERİSPOR'UN UÇAĞINA YILDIRIM ÇARPTI, İSTANBUL SEYAHATİ RÖTAR YAPTI

        Fenerbahçe maçı için dün uçağa binen ancak iki kez yıldırım isabet etmesi sonucu seferi aksayan Kayserispor kafilesi, uçağın yeniden havalanması ile İstanbul'a ulaştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter” dedi.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Kayserispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını Kasım 2021'de iç sahada yaşadı (1-1).
        • Kayserispor'un Süper Lig tarihinde 10+ kez konuk olduğu takımlar arasında Fenerbahçe'den (2G 3B 13M) daha az galibiyetle döndüğü tek deplasman Antalyaspor (0/16). Kayseri ekibi bugüne kadar Fenerbahçe'yi ziyaret ettiği 18 lig maçında gole kapama yapamadı (toplam 50 gol).
        • Son üç Süper Lig maçında 4 puan kaybeden (1G 2B) ve geçen hafta Konyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, bu sezon sadece bir kez üst üste iki karşılaşmayı galibiyet alamadan geçti (Kasım 2023).
        • Burak Yılmaz göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kazanan Kayserispor (3-2 vs İstanbul Başakşehir & 2-1 vs Pendikspor), lig tarihinde bu deplasmanda ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
        • Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, aynı sayıda galibiyeti daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasında alabilmişti (3B 1M). Sarı-lacivertli ekip bu sezon seyircisi önünde daha uzun bir seriyi sadece ilk beş iç saha maçında yakalayabildi.

        ÜLKER STADYUMU

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