Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Son üç haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk şansını RAMS Park'taki derbiye taşımayı hedefliyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

STAT: Ülker Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 2

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Djiku, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Gökhan, Kartal, Shukurov, Bourabia, Mane, Bao Morte, Cardoso

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KADIKÖY'DE 23. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

KAYTSERİSPOR'UN UÇAĞINA YILDIRIM ÇARPTI, İSTANBUL SEYAHATİ RÖTAR YAPTI

Fenerbahçe maçı için dün uçağa binen ancak iki kez yıldırım isabet etmesi sonucu seferi aksayan Kayserispor kafilesi, uçağın yeniden havalanması ile İstanbul'a ulaştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter” dedi.