Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Melike Seven'in (25) bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Melike Seven’in (25) bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu.

        Kaza, 4 Eylül akşamı Karacasu-Tavas karayolu üzerinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 45 RA 7474 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven (25) idaresindeki 34 ZC 701 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar farklı yönlere doğru savrulurken, otomobil sürücüsü Melike Seven araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan Melike Seven'in bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Seven'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar İzmir ve Antalya’da 4 hastaya nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?

        Benzer Haberler

        Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'da 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Suriyeli kağıt toplayıcı, çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti
        Suriyeli kağıt toplayıcı, çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti
        Nazillispor'da başkanlara vergi şoku
        Nazillispor'da başkanlara vergi şoku
        Nazillispor'dan 31 yıl sonra en kötü başlangıç
        Nazillispor'dan 31 yıl sonra en kötü başlangıç
        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti