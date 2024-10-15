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        28 yıl hapisle aranan firari, polisin takibiyle yakalandı; o anlar kamerada

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin takibe aldığı 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 23:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 23:55
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        28 yıl hapisle aranan firari, polisin takibiyle yakalandı; o anlar kamerada
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin takibe aldığı 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.Ü., kullandığı otomobilin önü kesilerek yakalandı. O anlar ise MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat bilgisi üzerine, uyuşturucu ticareti, yağma ve hükümlünün kaçması suçlarından hakkında 29 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari K.Ü.'nün kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde İncirliova ilçesinde takibe aldı. Ekipler, takibe aldıkları otomobilin önünü Efeler ilçesinde keserek durdurdu. Otomobilden indirilen firari K.Ü., kelepçelenerek gözaltına alındı. Ehliyeti de olmadığı belirlenen K.Ü.'ye 26 bin 54 TL de para cezası kesildi. K.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede bugün tutuklandı.

        OPERASYON ANI KAMERADA

        Öte yandan, K.Ü.'nün polis ekipleri tarafından yakalanması MOBESE kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; K.Ü.'nün kullandığı otomobilin polis ekipleri tarafından önü kesilerek durdurulması, ardından araçtan indirilip kelepçelenmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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