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        Nazillispor'un rakibi Giresunspor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 9 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor, yarın ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip sonuncu Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:43
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        Nazillispor'un rakibi Giresunspor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 9 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor, yarın ikinci yarının ilk haftasında evinde eksi 1 puana sahip sonuncu Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

        Nazillispor'da devre arasında göreve getirilen teknik direktör Muzaffer Taşkın, takımı ile ilk maçına çıkacak. İkinci yarıdaki her müsabakanın kendileri için hayati önem taşıdığını belirten Taşkın, "Devre arasında çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk maçında Nazillispor, Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti.

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