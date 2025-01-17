Nazillispor'un rakibi Giresunspor

Nazillispor'da devre arasında göreve getirilen teknik direktör Muzaffer Taşkın, takımı ile ilk maçına çıkacak. İkinci yarıdaki her müsabakanın kendileri için hayati önem taşıdığını belirten Taşkın, "Devre arasında çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Sezonun ilk maçında Nazillispor, Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.