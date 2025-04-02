Kuşadasıspor deplasmanda kayıp

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta erteleme maçında konuk olduğu Karşıyaka'ya 5-1 mağlup olan düşme hattındaki Kuşadasıspor, son 3 dış saha karşılaşmasından puan çıkaramadı. Siyah-beyazlılar bu periyotta Düzcespor'a 2-1, Tokat Belediye Plevne Spor'a 3-0, Karşıyaka'ya ise 5-1'lik skorlarla boyun eğdi. Ligde 26 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 18 yenilgi alarak 20 puan toplayan Siyah-beyazlılar son 4 haftada Ergene Velimeşe Spor (D), Bulvarspor, Muş Spor ve 23 Elazığ FK (D) ile karşılaşacak. Kuşadası ekibi bu periyotta lige tutunma savaşı verecek.

Öte yandan ara transfer döneminde Altınordu'dan kiralanan Tahsin ilk golünü atarken, sarı kart cezalısı durumuna düştü.