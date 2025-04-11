Nazillispor veda turlarında
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 8 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketen düşme hattındaki Nazillispor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 8 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala kurtuluş umutlarını tüketen düşme hattındaki Nazillispor yarın İstanbul'da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanına çıkacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta 13 puanla sondan ikinci sırada yer alan Siyah-beyazlı ekip rakibini yenemezse matematiksel olarak küme düşecek.
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