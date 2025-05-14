Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu operasyonu; baba ve 3 oğlu tutuklandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu; baba ve 3 oğlu tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN’ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda S.B. (55) ile 3 oğlu, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. 4 şüpheli de tutuklandı.

        Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karaçay Mahallesi’nde yaşayan bir ailenin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık bir hafta süreyle aile fertleri teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis, eve operasyon düzenleyip S.B. ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B.’yi (17) gözaltına aldı. Evde yapılan arama satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve 3 oğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Aydın'da ciple otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Aydın'da ciple otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Sürücü direksiyon başında rahatsızlandı, otomobil 3 araca çarparak durabild...
        Sürücü direksiyon başında rahatsızlandı, otomobil 3 araca çarparak durabild...
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve 3 oğlu tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve 3 oğlu tutuklandı
        Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin "doğal gaz kokusuna baktır" mesajını gö...
        Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin "doğal gaz kokusuna baktır" mesajını gö...
        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında (2)
        'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında (2)
        Germencik'te okulda bahar şenliği düzenlendi
        Germencik'te okulda bahar şenliği düzenlendi