Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser aramak için birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapan K.B. (27), T.B. (32) ve S.Ö.'yü (50) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı belirlenen 1 dedektör, 1 kazma, 1 kürek, 1 çekiç, 1 sırt çantası, 1 matkap ucu ve 1 halata el konuldu.

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