Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıp, tarihi eser arayan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıp, tarihi eser arayan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

        İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser aramak için birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapan K.B. (27), T.B. (32) ve S.Ö.'yü (50) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı belirlenen 1 dedektör, 1 kazma, 1 kürek, 1 çekiç, 1 sırt çantası, 1 matkap ucu ve 1 halata el konuldu.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
        Aydın'da 4,5 milyon liralık boş makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
        Nazillispor'un ismi değişiyor
        Nazillispor'un ismi değişiyor
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor (2)
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor (2)
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nın açılışında kon...
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Ayşenur Ezgi Eygi Parkı'nın açılışında kon...
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor
        Özgür Özel: Otizm tanı ve destek merkezlerinin kurulması gerekiyor
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Otizm Sempozyumu'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da Otizm Sempozyumu'nda konuştu: