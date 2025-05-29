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        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı (2)

        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARAydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:17
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        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı (2)
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        ADLİKONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

        Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile söz konusu tabancanın sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pullukçu ve Gülbudak, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşar Gülbudak'ın tabancasına ise el konuldu.

        Burhan CEYHAN/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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