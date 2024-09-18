Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim'in Balat Mahallesi ile Söke'nin Doğanbey Mahallesindeki sazlık alanda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 70 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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