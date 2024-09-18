Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim'in Balat Mahallesi ile Söke'nin Doğanbey Mahallesindeki sazlık alanda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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